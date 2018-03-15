Жительница Вилегодского района украла 500 тысяч рублей и попала под статью

В Вилегодском районе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая присвоила себе почти 500 тысяч рублей с продаж стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Известно, что Наталья Ждановская работала в магазине райцентра Ильинско-Подомское в магазине «Оконнофф». Схема, с помощью которой она присваивала себе денежные средства, выглядит следующим образом: от имени работодателя Ждановская заключала c гражданами договоры розничной купли-продажи строительных материалов на одну сумму, а в электронном варианте договора, направляемом для исполнения предпринимателю, указывала меньшую сумму.

Общий ущерб от присвоения денежных средств составил 499 811 рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Вилегодский районный суд.