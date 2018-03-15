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В Королеве взяли автоподставщиков: банда вымогала деньги у водителей
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В Королеве взяли автоподставщиков: банда вымогала деньги у водителей 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В Подмосковье задержали банду так называемых автоподставщиков. Они разыгрывали целые спектакли, инсценируя аварии, которых на самом деле не было, и вымогали у водителей деньги. В состоянии стресса жертвы просто не могли распознать обманщиков.
Настоящий спектакль на парковке в Королеве: мужчина с кислой миной на лице показывает потертое зеркало и царапины на кузове, которые якобы сделал другой водитель, выезжая на дорогу. Тут же находится и свидетель псевдоаварии. ГИБДД предлагают не вызывать, а решить вопрос на месте. После давят, вымогают деньги. Правда, получить их не успевают — все это время за мошенниками следили полицейские.
Позже выяснится, что все повреждения машине злоумышленники нанесли заранее наждачной бумагой. В роли оправдывающихся они смотрелись не так убедительно, как в роли пострадавших водителей.
Следователи предполагают, что схему мошенники наладили давно и отрабатывали явно не на одной парковке и не с одним автомобилем.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали фигурантов в момент подготовки к совершению очередного преступления. Изъяты автомобили иностранного и отечественного производства, 7 мобильных телефонов, 4 радиостанции и сим-карты", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Трое задержанных — всем им от 30 до 40 лет — уже помещены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи сейчас выясняют, сколько человек поверили в актерский талант подозреваемых, и как много они заработали на своих «гастролях».
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