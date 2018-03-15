Ещё
Двое жителей Луги скончались после застолья с «паленым» спиртным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое жителей Луги скончались после застолья с «паленым» спиртным 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
Двое жителей Луги Ленинградской области погибли после совместного застолья, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
Трупы мужчин 39-ти и 41-го года были обнаружены во вторник 14 марта в одной из квартир жилого дома на Киевской улице Луги. Правоохранителей вызвала жительница соседней квартиры.
На телах погибших не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. По предварительной версии следователей и экспертов, мужчины употребили фальсифицированный алкоголь, что и стало причиной их смерти.
Квартира принадлежит старшему из погибших мужчин, второй находился у него в гостях. Оба были безработными.
Устанавливается причина смерти.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге и области полиция изъяла более 37 тысяч литров нелегального алкоголя В Гатчинском районе мужчина до смерти избил друга Застройщика ЖК "Десяткино 2.0" под Всеволожском могут признать мошенником
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе172
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской177
ЕС осудил строительство Крымского моста132
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение