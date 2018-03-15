Двое жителей Луги скончались после застолья с «паленым» спиртным

Трупы мужчин 39-ти и 41-го года были обнаружены во вторник 14 марта в одной из квартир жилого дома на Киевской улице Луги. Правоохранителей вызвала жительница соседней квартиры.

На телах погибших не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. По предварительной версии следователей и экспертов, мужчины употребили фальсифицированный алкоголь, что и стало причиной их смерти.

Квартира принадлежит старшему из погибших мужчин, второй находился у него в гостях. Оба были безработными.

Устанавливается причина смерти.