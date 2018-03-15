В Ленобласти пенсионер взорвал жилой дом

Как пишет «78.ru», в больницу в Кришах был доставлен пенсионер с ожогами и осколочными ранами.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов увидели, что в квартире выбиты стекла. В ходе осмотра полицейские обнаружили коллекцию различного оружия времен Второй мировой войны — шашки, патроны, детонаторы.

В результате случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Пенсионер находится под подпиской о невыезде.