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В Ленобласти пенсионер взорвал жилой дом
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В Ленобласти пенсионер взорвал жилой дом 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет «78.ru», в больницу в Кришах был доставлен пенсионер с ожогами и осколочными ранами.
Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов увидели, что в квартире выбиты стекла. В ходе осмотра полицейские обнаружили коллекцию различного оружия времен Второй мировой войны — шашки, патроны, детонаторы.
В результате случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Пенсионер находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Волховском районе Ленинградской области в результате пожара погибли два пенсионера. Пожар произошел в деревне Бор. Загорелся частный дом. После тушения пожарные обнаружили в доме два обгоревших тела. Позже были найдены их документы.
Фото: архив ФедералПресс
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