Американскую полицейскую винтовку обнаружили в посылке в Москве

AR-15 — американская полуавтоматическая винтовка калибра 5,56×45 мм, является штатным оружием полиции, а также популярным гражданским оружием.

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