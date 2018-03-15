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Американскую полицейскую винтовку обнаружили в посылке в Москве
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Американскую полицейскую винтовку обнаружили в посылке в Москве 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Столичная полиция расследует дело о контрабанде огнестрельного оружия после обнаружения разобранной винтовки в посылке, пришедшей из США, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, на прижелезнодорожном почтамте при Казанском вокзале сотрудники «Почты России» при просвечивании рентгеном обнаружили в посылке из США подозрительные предметы.
«Как выяснилось, в почтовом отправлении находилась разобранная полуавтоматическая винтовка AR-15. Получателем указан житель Санкт-Петербурга», — сказал источник.
В МВД возбудили уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия, ведется следствие.
AR-15 — американская полуавтоматическая винтовка калибра 5,56×45 мм, является штатным оружием полиции, а также популярным гражданским оружием.
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