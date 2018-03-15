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Кафе «заминировала» рассерженная клиентка
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Кафе «заминировала» рассерженная клиентка 

Калуга 24 15 марта 2018
Фото: Калуга 24
Утром 10 марта в Елдиную службу спасения позвонила женщина, которая сообщила о том, что в одном из придорожных кафе Дзержинском районе заложено взрывное устройство. Посетители кафе были эвакуированы, однако ничего похожего на взрывное устройство следственно-оперативной группе обнаружить не удалось. Как выяснилось, у автора сообщения незадолго до этого произошел конфликт с администрацией кафе и она таким образом решила отомстить. По сообщению пресс-службы прокуратуры Калужской области, в результате ОМВД по Дзержинскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
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