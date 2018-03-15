Житель Чебоксар напал с топором на соседа 

"Обвиняемый взял из дома топор и пошел с ним к соседу, где стал звонить и стучать в дверь его квартиры. Когда тот вышел к нему, злоумышленник нанес соседу удар лезвием топора по голове, задев ее по касательной, а затем попытался нанести ему еще несколько ударов топором по различным частям тела. Ему помешали родители и супруга раненого мужчины, которые выхватили у обвиняемого топор", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 декабря 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый у себя в квартире слушал громкую музыку, чем нарушал покой других жильцов дома. Сосед сверху сделал ему по этому поводу замечание.