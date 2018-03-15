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Житель Чебоксар напал с топором на соседа
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Житель Чебоксар напал с топором на соседа 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Житель Чебоксар, напавший с топором на соседа, сделавшего ему замечание по поводу громкой музыки в ночное время, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 декабря 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый у себя в квартире слушал громкую музыку, чем нарушал покой других жильцов дома. Сосед сверху сделал ему по этому поводу замечание.
"Обвиняемый взял из дома топор и пошел с ним к соседу, где стал звонить и стучать в дверь его квартиры. Когда тот вышел к нему, злоумышленник нанес соседу удар лезвием топора по голове, задев ее по касательной, а затем попытался нанести ему еще несколько ударов топором по различным частям тела. Ему помешали родители и супруга раненого мужчины, которые выхватили у обвиняемого топор", — говорится в сообщении.
Пострадавшему своевременно была оказана необходимая медицинская помощь, он остался жив.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
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