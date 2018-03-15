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Кубанца посадили на 5 лет за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде в Геленджике
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Кубанца посадили на 5 лет за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде в Геленджике 

Новая Кубань 15 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Речь идет об аварии, произошедшей в Геленджике 27 июля 2017 года.
В тот день 39-летний Магомаев сел за руль ВАЗ — 21099 в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила дорожного движения, в результате чего наехал на препятствие. Затем машина протаранила автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Тогда водитель второго транспортного средства получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Магомаев был признан Геленджикским городским судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил лицом, управляющим автомобилем, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека). Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Его адвокат обжаловал вердикт, утверждая, что он несправедливый.
Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставил в силе решение первой инстанции.
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