Кубанца посадили на 5 лет за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде в Геленджике

Краснодар . 15 марта — Новая Кубань. Речь идет об аварии, произошедшей в Геленджике 27 июля 2017 года.

В тот день 39-летний Магомаев сел за руль ВАЗ — 21099 в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила дорожного движения, в результате чего наехал на препятствие. Затем машина протаранила автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Тогда водитель второго транспортного средства получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.

Магомаев был признан Геленджикским городским судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил лицом, управляющим автомобилем, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека). Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Его адвокат обжаловал вердикт, утверждая, что он несправедливый.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставил в силе решение первой инстанции.