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В Москве покончил с собой 11-летний мальчик
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Москве покончил с собой 11-летний мальчик 

Говорит Москва 15 марта 2018
Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, мать ребёнка обнаружила его в бессознательном состоянии в квартире на Дмитровском шоссе. На место приехали две бригады скорой помощи, реанимировать мальчика не удалось.
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