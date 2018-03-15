В Москве покончил с собой 11-летний мальчик

Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, мать ребёнка обнаружила его в бессознательном состоянии в квартире на Дмитровском шоссе. На место приехали две бригады скорой помощи, реанимировать мальчика не удалось.