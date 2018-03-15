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В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемую в совершении грабежа под видом снятия порчи
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В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемую в совершении грабежа под видом снятия порчи 

Хот 15 марта 2018
Фото: Хот
Сотрудники полиции Межмуниципального
управления МВД России «Иркутское» ведут розыск женщины, которая открыто
под предлогом снятия порчи завладела имуществом пенсионерки.
Накануне в дежурную часть отдела полиции №
5 обратилась 67-летняя уроженка Иркутской области и сообщила о  свершении в отношении нее грабежа. Со слов потерпевшей, в дневное время
возле дома по улице Тимирязева областного центра к ней подошла
неизвестная, предположительно цыганской национальности. В ходе разговора
злоумышленница представилась целительницей, а также заверила, что на  потерпевшей порча и предложила ее снять.
В ближайшем дворе был проведен так  называемый ритуал, по окончанию которого лже-целительница скрылась в  неизвестном направлении, а потерпевшая обнаружила, что у нее пропали
золотые серьги и два кольца.
В настоящий момент по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж).
Приметы подозреваемой: женщина на вид 40  лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, лицо продолговатое,
волосы светлого цвета (крашенные), брови темного цвета (крашенные), была
одета в куртку темно — коричневого цвета длиной до колен, платок
цветной (имелись цвета: красный, желтый, белый, коричневый).
Граждан, узнавших по описанию
разыскиваемую, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо по  телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 216940 либо 02, 112  — с мобильного телефона.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам
быть предельно осторожными при контактах с незнакомыми людьми на  улицах, не доверять и не попадаться на подобные уловки. В случаях, если
Вы заметили подобные подозрительные ситуации, не оставайтесь
равнодушными, незамедлительно обращайтесь в полицию.
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 Ещё 2 источника 
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