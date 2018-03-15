В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемую в совершении грабежа под видом снятия порчи

Сотрудники полиции Межмуниципального

управления МВД России «Иркутское» ведут розыск женщины, которая открыто

под предлогом снятия порчи завладела имуществом пенсионерки.

Накануне в дежурную часть отдела полиции №

5 обратилась 67-летняя уроженка Иркутской области и сообщила о свершении в отношении нее грабежа. Со слов потерпевшей, в дневное время

возле дома по улице Тимирязева областного центра к ней подошла

неизвестная, предположительно цыганской национальности. В ходе разговора

злоумышленница представилась целительницей, а также заверила, что на потерпевшей порча и предложила ее снять.

В ближайшем дворе был проведен так называемый ритуал, по окончанию которого лже-целительница скрылась в неизвестном направлении, а потерпевшая обнаружила, что у нее пропали

золотые серьги и два кольца.

В настоящий момент по данному факту

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

Приметы подозреваемой: женщина на вид 40 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, лицо продолговатое,

волосы светлого цвета (крашенные), брови темного цвета (крашенные), была

одета в куртку темно — коричневого цвета длиной до колен, платок

цветной (имелись цвета: красный, желтый, белый, коричневый).

Граждан, узнавших по описанию

разыскиваемую, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 216940 либо 02, 112 — с мобильного телефона.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам

быть предельно осторожными при контактах с незнакомыми людьми на улицах, не доверять и не попадаться на подобные уловки. В случаях, если

Вы заметили подобные подозрительные ситуации, не оставайтесь

равнодушными, незамедлительно обращайтесь в полицию.