В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемую в совершении грабежа под видом снятия порчи 

Сотрудники полиции Межмуниципального
управления МВД России «Иркутское» ведут розыск женщины, которая открыто
под предлогом снятия порчи завладела имуществом пенсионерки.
Накануне в дежурную часть отдела полиции №
5 обратилась 67-летняя уроженка Иркутской области и сообщила о свершении в отношении нее грабежа. Со слов потерпевшей, в дневное время
возле дома по улице Тимирязева областного центра к ней подошла
неизвестная, предположительно цыганской национальности. В ходе разговора
злоумышленница представилась целительницей, а также заверила, что на потерпевшей порча и предложила ее снять.
В ближайшем дворе был проведен так называемый ритуал, по окончанию которого лже-целительница скрылась в неизвестном направлении, а потерпевшая обнаружила, что у нее пропали
золотые серьги и два кольца.
В настоящий момент по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж).
Приметы подозреваемой: женщина на вид 40 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, лицо продолговатое,
волосы светлого цвета (крашенные), брови темного цвета (крашенные), была
одета в куртку темно — коричневого цвета длиной до колен, платок
цветной (имелись цвета: красный, желтый, белый, коричневый).
Граждан, узнавших по описанию
разыскиваемую, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 216940 либо 02, 112 — с мобильного телефона.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам
быть предельно осторожными при контактах с незнакомыми людьми на улицах, не доверять и не попадаться на подобные уловки. В случаях, если
Вы заметили подобные подозрительные ситуации, не оставайтесь
равнодушными, незамедлительно обращайтесь в полицию.