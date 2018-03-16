Ещё
В Красноярске состоятся мастер-классы ведущих тренеров Академии футбольного клуба ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Красноярске состоятся мастер-классы ведущих тренеров Академии футбольного клуба ЦСКА 

Советский спорт 16 марта 2018
Фото: Советский спорт
23-26 марта Красноярск посетит масштабный социальный проект для детей из моногородов «1000 юных футболистов». Ведущие тренеры Академии футбольного клуба ЦСКА проведут мастер-классы для ребят из моногородов, а самые талантливые — получат возможность учиться в спортивной школе ЦСКА в Москве.
Проект организован в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» футбольным клубом ЦСКА совместно с «Внешэкономбанком» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект стартовал 12 февраля в Тамбове, после чего посетил Казань, Саранск, Екатеринбург, Томск. Красноярск станет шестым городом, где пройдут тренировки и мастер-классы для юных футболистов.
Всего в проекте принимают участие более 1000 ребят в возрасте от 6 до 15 лет из различных моногородов. Ожидается, что участниками масштабного проекта в столице Красноярского края станут около 180 детей. Опытные тренеры московского клуба будут проводить мастер-классы в течение четырех дней — с 23 по 26 марта в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская 5, стр. 7). Всем участникам проекта в подарок достанется спортивная форма, а также мячи с автографами тренеров ЦСКА. По итогам мастер-классов будут отобраны самые перспективные ребята, которые смогут продолжить обучение в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА в Москве.
Кроме того, важнейшей составляющей проекта является обмен опытом с местными тренерами. Представители Академии проводят семинары, освещающие вопросы методики работы, концепции и плана учебно-тренировочного процесса.
«Реализация приоритетной программы развития моногородов в первую очередь направлена на то, чтобы сделать жизнь в них комфортной. И, конечно же, мы делаем все возможное для жителей и их детей. Проект «1000 юных футболистов» всех нас является важным и знаковым особенно в год проведения чемпионата мира по футболу в России. Мы на практике даем возможность детям из моногородов проявить себя, познакомиться со своими сверстниками из таких же малых городов, поработать на одном поле с известными футболистами. Мы уверены, что каждый ребенок, участвующий в проекте, запомнит это мероприятие на всю жизнь и будет гордиться тем, что он был одним из тысячи ребят, кто учился у тренеров одного из ведущих футбольных клубов», — говорит заместитель Председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы Президента РФ «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.
«В преддверии чемпионата мира-2018 мы хотим привлечь максимальное количество детей к занятию спортом. Развивая футбол, можно преследовать сразу несколько социальных задач. В частности, благодаря проекту юные футболисты получат дополнительную возможность для развития и самореализации. Мы убеждены, что будущее российского футбола во многом зависит от качества подготовки резервов. ДЮСШ ЦСКА обладает высококвалифицированным тренерским составом и собственной методикой по работе с молодыми футболистами и по праву является одной из ведущих академий по количеству выпускников, играющих в Российской футбольной премьер-лиге и Футбольной национальной лиге. Дети, ярко проявившие себя в проекте, будут отобраны в ДЮСШ ЦСКА и, вполне возможно, в будущем смогут защищать цвета сборной России», — отмечает Директор академии ПФК ЦСКА Олег Малюков.
Советский спорт: последние новости
Жена Аршавина оплатила «Аэрофлоту» расходы за задержку рейса Поклонская призналась в симпатиях к «Спартаку» Сайт «Арсенала» предупреждает болельщиков об опасности антибританских настроений в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН139
Сенатор объяснил закрытие Британского совета64
Фанаты с трудом узнали Пугачеву25
В Госдуме оценили заявление Порошенко30
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля718
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение