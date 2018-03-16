В Красноярске состоятся мастер-классы ведущих тренеров Академии футбольного клуба ЦСКА

23-26 марта Красноярск посетит масштабный социальный проект для детей из моногородов «1000 юных футболистов». Ведущие тренеры Академии футбольного клуба ЦСКА проведут мастер-классы для ребят из моногородов, а самые талантливые — получат возможность учиться в спортивной школе ЦСКА в Москве

Саранск, Екатеринбург, Проект организован в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» футбольным клубом ЦСКА совместно с «Внешэкономбанком» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект стартовал 12 февраля в Тамбове , после чего посетил Казань Томск . Красноярск станет шестым городом, где пройдут тренировки и мастер-классы для юных футболистов.

Всего в проекте принимают участие более 1000 ребят в возрасте от 6 до 15 лет из различных моногородов. Ожидается, что участниками масштабного проекта в столице Красноярского края станут около 180 детей. Опытные тренеры московского клуба будут проводить мастер-классы в течение четырех дней — с 23 по 26 марта в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская 5, стр. 7). Всем участникам проекта в подарок достанется спортивная форма, а также мячи с автографами тренеров ЦСКА. По итогам мастер-классов будут отобраны самые перспективные ребята, которые смогут продолжить обучение в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА в Москве.

Кроме того, важнейшей составляющей проекта является обмен опытом с местными тренерами. Представители Академии проводят семинары, освещающие вопросы методики работы, концепции и плана учебно-тренировочного процесса.

«Реализация приоритетной программы развития моногородов в первую очередь направлена на то, чтобы сделать жизнь в них комфортной. И, конечно же, мы делаем все возможное для жителей и их детей. Проект «1000 юных футболистов» всех нас является важным и знаковым особенно в год проведения чемпионата мира по футболу в России . Мы на практике даем возможность детям из моногородов проявить себя, познакомиться со своими сверстниками из таких же малых городов, поработать на одном поле с известными футболистами. Мы уверены, что каждый ребенок, участвующий в проекте, запомнит это мероприятие на всю жизнь и будет гордиться тем, что он был одним из тысячи ребят, кто учился у тренеров одного из ведущих футбольных клубов», — говорит заместитель Председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы Президента РФ «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева