В Орле пациент закрыл и не выпускал из квартиры медика скорой помощи 

Орловский СК возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ о незаконном удержании пациентом фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, 11 марта фельдшер орловской скорой медицинской помощи приехал по вызову к жителю Орла. После осмотра пациент закрыл фельдшера в квартире и не выпускал около двух часов.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и полиции смогли освободить медика. Сейчас следователи выясняют мотив поступка пациента. Расследование уголовного дела продолжается.