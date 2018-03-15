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В Орле пациент закрыл и не выпускал из квартиры медика скорой помощи
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В Орле пациент закрыл и не выпускал из квартиры медика скорой помощи 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Орловский СК возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ о незаконном удержании пациентом фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, 11 марта фельдшер орловской скорой медицинской помощи приехал по вызову к жителю Орла. После осмотра пациент закрыл фельдшера в квартире и не выпускал около двух часов.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и полиции смогли освободить медика. Сейчас следователи выясняют мотив поступка пациента. Расследование уголовного дела продолжается.
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