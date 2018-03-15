Житель Кургана получил 15 лет колонии за убийство бывшей жены

По данным прокуратуры, через несколько дней после расторжения брака мужчина приехал за своими вещами в дом, где ранее жил с бывшей женой. Увидев постороннего мужчину, он несколько раз ударил женщину ножом в шею и живот, а затем нанес ножевые ранения мужчине. Бывшая супруга осужденного скончалась на месте, мужчина выжил. У женщины остались две дочери.

"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя города. подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в «убийстве» и «покушении на убийство двух лиц», уточняется в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.