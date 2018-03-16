На Кубани задержали двух друзей с крупной партией наркотиков

На трассе в Белореченске полицейский заметил двух молодых людей, которые вели себя подозрительно. На обочине они пытались что-то спрятать.

Правоохранитель подошел к подозреваемым и досмотрел их. В карманах парней найдено 60 свертков с кристаллическими веществами синего и белого цвета.

Экспертиза показала, изъятое вещество является синтетическим наркотиком — солью. В свертках было 35 грамм, а это является крупным размером.

19-летнего жителя Новороссийска и его 20-летнего приятеля из соседней республики задержали и доставили в отдел.

Сейчас против них возбудили уголовное дело.

Нарушителям грозит до двадцати лет тюрьмы.