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На Кубани задержали двух друзей с крупной партией наркотиков
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На Кубани задержали двух друзей с крупной партией наркотиков 

АиФ — Юг 22 часа назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани задержали двух друзей с партией наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На трассе в Белореченске полицейский заметил двух молодых людей, которые вели себя подозрительно. На обочине они пытались что-то спрятать.
Правоохранитель подошел к подозреваемым и досмотрел их. В карманах парней найдено 60 свертков с кристаллическими веществами синего и белого цвета.
Экспертиза показала, изъятое вещество является синтетическим наркотиком — солью. В свертках было 35 грамм, а это является крупным размером.
19-летнего жителя Новороссийска и его 20-летнего приятеля из соседней республики задержали и доставили в отдел.
Сейчас против них возбудили уголовное дело.
Нарушителям грозит до двадцати лет тюрьмы.
АиФ — Юг: последние новости
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