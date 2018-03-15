В США задержали сестру американца, убившего девять человек

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости . Полиция США задержала по обвинению в хранении наркотиков и оружия сестру Дилана Руфа, приговоренного в США к смерти за расстрел девяти афроамериканцев в Южной Каролине в 2015 году, передает газета State.

Как сообщили в управлении шерифа округа Ричленд в Южной Каролине, 18-летняя Морган Руф была задержана в среду на территории школы. При ней были обнаружены марихуана, перцовый баллончик и нож.

По данным издания, задержание девушки произошло после ее публикации в мобильном мессенджере Snapchat, где она выразила надежду на то, что школьники, принимавшие участие в митинге против свободного оборота оружия в США, «будут застрелены».

"Возможную трагедию удалось избежать в школе A. C. Flora", — заявил губернатор штата Генри Макмастер . «Мы должны поблагодарить всех, кто действовал так быстро и решительно», — говорится в его заявлении.

Дилан Руф был приговорен в январе 2017 года к смерти за убийство летом 2015 года девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений.