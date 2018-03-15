Показали задержание инсценировщиков ДТП 

МВД показало запись задержания автомошенников. Операция была проведена в подмосковном Королёве. Преступники действовали по давно известной и прекрасно отработанной схеме, чтобы вытянуть из неопытных водителей деньги. Они наносили царапины на собственные автомобили наждаком, затем имитировали автоаварию с другими машинами. Когда мошенники «обнаруживали» повреждение, то предлагали испуганным автолюбителям решить вопрос без ГИБДД, и многие соглашались. Банда состояла из 3 человек, а дело было поставлено на широкую ногу: у подставщиков было несколько авто, мобильных телефонов и сим-карт.