В самарской гимназии № 1 мнимому методисту выплачено свыше 520 тысяч рублей

Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством гимназии № 1 средств, предназначенных для выплат педагогическим работникам, сообщает прокуратура Самарской области

В ходе проведённой прокуратурой Кировского района Самары проверки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 1»выявлен факт хищения средств фонда, сформированного за счет добровольных пожертвований родителей учащихся и оказывающего финансовую поддержку гимназии.

Установлено, что с января 2011 года по сентябрь 2017 года руководством гимназии в Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» представлялись фиктивные документы на получение ежемесячных грантов педагогическому работнику, который фактически не являлся сотрудником данного учебного учреждения, и не оказывавшего каких-либо возмездных услуг гимназии.

Всего на имя мнимого методиста за шесть лет из средств фонда было выплачено свыше 520 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения» УК РФ

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировского района Самары.