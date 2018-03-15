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Полиция задержала приезжего по подозрению в обмане пенсионеров в Химках на 2 млн руб.
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Полиция задержала приезжего по подозрению в обмане пенсионеров в Химках на 2 млн руб. 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Главный региональный
Полицейские подмосковных Химок задержали подозреваемого в серии афер в отношении пожилых людей. Причиненный мужчиной ущерб превысил 2 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Установлено, что 24-летний уроженец Средней Азии обманным путем по телефону убеждал пожилых людей передать ему денежные средства за непривлечение их родственников к уголовной ответственности за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие, виновниками которого они являются», — пояснила собеседница агентства.
Как уточнила Т. Петрова, подозреваемого задержали в Химках в подъезде жилого дома, где он получал деньги от 88-летней женщины. При личном досмотре у приезжего изъяли ювелирные изделия, принадлежащие пенсионерке, а также мобильный телефон и 60 тыс. руб. В ходе следствия полицейские выяснили, что подозреваемый причастен к семи аналогичным преступлениям на территории Химок. Причиненный пожилым гражданам ущерб превысил 2 млн руб.
Против задержанного возбудили уголовные дела о мошенничестве, заключенному под стражу фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Тем временем сотрудники МВД проверяют его на причастность к другим преступлениям.
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