Лжеарендатор квартиры выманил у оренбурженки 28 000 рублей

Оренбурге в полицию обратилась 47-летняя женщина, сообщившая о мошенничестве.

Потерпевшая разместила объявление о сдаче квартиры в аренду, после чего ей позвонил неизвестный и выразил желание арендовать жилье. Звонивший попросил хозяйку квартиры набрать некую комбинацию цифр у банкомата якобы для получения ею предоплаты. В результате манипуляций с банковской карты женщины сняли 28 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.