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Лжеарендатор квартиры выманил у оренбурженки 28 000 рублей
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Лжеарендатор квартиры выманил у оренбурженки 28 000 рублей 

ProOren 15 марта 2018
В Оренбурге в полицию обратилась 47-летняя женщина, сообщившая о мошенничестве.
Потерпевшая разместила объявление о сдаче квартиры в аренду, после чего ей позвонил неизвестный и выразил желание арендовать жилье. Звонивший попросил хозяйку квартиры набрать некую комбинацию цифр у банкомата якобы для получения ею предоплаты. В результате манипуляций с банковской карты женщины сняли 28 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.
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