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Следком проводит проверку по факту получения травм ребенком в результате падения на него снега с крыши дома
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Следком проводит проверку по факту получения травм ребенком в результате падения на него снега с крыши дома 

Vyatka-grad.ru 15 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области организована доследственная проверка по факту получения повреждений несовершеннолетним в результате падения на него снега с крыши дома.
14 марта около 15 часов в следственные органы поступило сообщение о получении повреждений мальчиком 2008 года рождения в результате падения на него снега с крыши дома по улице К. Либкнехта города Кирова.
Ребенок с травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение.
На место незамедлительно прибыли сотрудники СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области.
«Следователь Следственного комитета провел тщательный осмотр места происшествия, опросил очевидцев инцидента. Кроме того без промедлений были опрошены представители управляющей компании, в чьем ведении находится территория, обслуживающей организации, а также изучена документация по уборке снега с крыши данного дома», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Со стороны следственных органов будут предприняты все необходимые меры для установления ответственных лиц за уборку снега и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СК по Кировской области
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