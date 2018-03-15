Следком проводит проверку по факту получения травм ребенком в результате падения на него снега с крыши дома

14 марта около 15 часов в следственные органы поступило сообщение о получении повреждений мальчиком 2008 года рождения в результате падения на него снега с крыши дома по улице К. Либкнехта города Кирова.

Ребенок с травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение.

На место незамедлительно прибыли сотрудники СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области.

«Следователь Следственного комитета провел тщательный осмотр места происшествия, опросил очевидцев инцидента. Кроме того без промедлений были опрошены представители управляющей компании, в чьем ведении находится территория, обслуживающей организации, а также изучена документация по уборке снега с крыши данного дома», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Со стороны следственных органов будут предприняты все необходимые меры для установления ответственных лиц за уборку снега и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СК по Кировской области