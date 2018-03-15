Ещё
В трех столичных аэропортах задержали и отменили 35 рейсов из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В трех столичных аэропортах задержали и отменили 35 рейсов из-за непогоды 

ИД «Собеседник» 15 марта 2018
Порядка 30 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды утром в четверг, 15 марта.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 15 марта в Москве и регионе ожидается неблагоприятная погода с мокрым снегом и гололедицей, из-за чего Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.
Как сообщает ресурс «Яндекс. Расписание», по состоянию на 9.45 мск в трех столичных аэропортах отменили и задержали 35 авиарейсов.
Так, в аэропорту «Домодедово» отменено 5 рейсов и 12 задержано, в аэропорту «Шереметьево» задержали 15 авиабортов, а во «Внуково» — один. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта «Жуковский» нет.
ИД «Собеседник»: последние новости
Житель Сочи признался в убийстве дочери своей сожительницы В Мурманске полиция задержала несколько сотрудников штаба Навального ФСБ ликвидировала деятельность "спящей ячейки" террористов под Калугой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму283
Мясорубка в Гудаури53
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение