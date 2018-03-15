В трех столичных аэропортах задержали и отменили 35 рейсов из-за непогоды

Порядка 30 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды утром в четверг, 15 марта.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 15 марта в Москве и регионе ожидается неблагоприятная погода с мокрым снегом и гололедицей, из-за чего Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщает ресурс «Яндекс. Расписание», по состоянию на 9.45 мск в трех столичных аэропортах отменили и задержали 35 авиарейсов.