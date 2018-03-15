В Подмосковье мужчина убил двух человек и спрятал их тела в своем доме

"Сегодня в УМВД России по городу Королев поступила информация об обнаружении в подъезде одного из домов свернутого ковра, обмотанного проволокой, со следами крови. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, установили, что в ковер завернуто тело 37-летней местной жительницы со следами насильственной смерти", — сказала Волк журналистам.

В ходе обысков полицейские обнаружили труп мужчины на балконе квартиры подозреваемого. Полицейские также установили, что подозреваемым является 48-летний ранее судимый местный житель. По его словам, ночью во время распития спиртных напитков между ним и погибшими произошла ссора, в результате которой он нанес побои знакомому и ножевые ранения своей сожительнице, добавила Волк.