Ещё
В Подмосковье мужчина убил двух человек и спрятал их тела в своем доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье мужчина убил двух человек и спрятал их тела в своем доме 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Житель подмосковного Королева, в подъезде которого был обнаружен свернутый ковер со следами крови, а на балконе — труп мужчины, подозревается в двойном убийстве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в УМВД России по городу Королев поступила информация об обнаружении в подъезде одного из домов свернутого ковра, обмотанного проволокой, со следами крови. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, установили, что в ковер завернуто тело 37-летней местной жительницы со следами насильственной смерти", — сказала Волк журналистам.
В ходе обысков полицейские обнаружили труп мужчины на балконе квартиры подозреваемого. Полицейские также установили, что подозреваемым является 48-летний ранее судимый местный житель. По его словам, ночью во время распития спиртных напитков между ним и погибшими произошла ссора, в результате которой он нанес побои знакомому и ножевые ранения своей сожительнице, добавила Волк.
Как сообщает ГСУ СК по Московской области, на телах мужчины и женщины были множественные колото-резаные раны, а следы крови в подъезде вели от ковра к квартире подозреваемого. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Убийство».
РИА Новости: последние новости
Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области В Кирове задержали мужчину по делу о падении крана В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе172
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури21
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской175
ЕС осудил строительство Крымского моста131
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»284
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение