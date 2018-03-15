В Марий Эл автомобиль ГИБДД сбил пьяного пешехода

Возбуждено уголовное дело.

"Вечером 8 марта на автодороге " Звенигово — Шелангер — Морки" в Звениговском районе республики Марий Эл автомашиной с экипажем ГИБДД МВД по Республике Марий Эл сбит 46-летний пешеход, который скончался на месте происшествия… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на дорогу, когда автомобиль ГИБДД в темное время суток ехал по сообщению о ДТП.

Отмечается, что на данный момент изъяты все видеозаписи и проведен следственный эксперимент, а также назначен ряд экспертиз.