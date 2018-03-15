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В Марий Эл автомобиль ГИБДД сбил пьяного пешехода
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В Марий Эл автомобиль ГИБДД сбил пьяного пешехода 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Машина с сотрудниками ГИБДД сбила пьяного мужчину на дороге в Марий Эл, он скончался на месте, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Возбуждено уголовное дело.
"Вечером 8 марта на автодороге "Звенигово — Шелангер — Морки" в Звениговском районе республики Марий Эл автомашиной с экипажем ГИБДД МВД по Республике Марий Эл сбит 46-летний пешеход, который скончался на месте происшествия… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на дорогу, когда автомобиль ГИБДД в темное время суток ехал по сообщению о ДТП.
Отмечается, что на данный момент изъяты все видеозаписи и проведен следственный эксперимент, а также назначен ряд экспертиз.
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