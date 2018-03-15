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В Башкирии «разгневанный сосед» обчистил старушку на 115 тысяч рублей
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В Башкирии «разгневанный сосед» обчистил старушку на 115 тысяч рублей 

ufa1.ru 22 часа назад
Фото: ufa1.ru
В квартиру учалинской пенсионерки постучали, и 75-летняя бабушка поспешила открыть дверь незваному гостю. На пороге стояли двое парней, один из них представился соседом, проживающим этажом ниже, и требовал, чтобы пенсионерка прекратила затапливать его. Сбитая с толку женщина вместе с визитером решила пройтись по комнатам, чтобы убедить его в том, что источник проблемы не в ее квартире. В этот момент сообщник лжесоседа смог украсть деньги и ювелирные украшения.
А поняв, что ее обокрали, она пошла в полицию, где и написала заявление о краже. По словам женщины, из ее дома похитили около 115 тысяч рублей и золотые украшения на общую сумму 30 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
— Стражи порядка призывают граждан быть бдительнее и не впускать в дом незнакомых людей. Следует предупредить пожилых родственников и знакомых о подобных фактах обмана. Если вы все же стали жертвой злоумышленников, то следует незамедлительно сообщать об этом в полицию, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.
А по факту кражи следователями отдела МВД России по Учалинскому району возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленников.
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