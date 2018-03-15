В 2017 году более 6 тыс. человек получили зарплаты после проверок Госинспекции труда Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В 2017 году более 6 тыс. человек получили зарплаты после проверок Госинспекции труда Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, речь идет о сумме 158,2 млн рублей.

«В 2017 году сотрудниками инспекции проведено 407 проверок соблюдения работодателями законодательства об оплате труда. В результате принятых мер 6250 работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму 158 млн 275 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что в итоге следственными органами по материалам првоерок было возбуждено 20 уголовных дел.

За два месяца 2018 года инспекция уже провела 44 надзорных мероприятия по вопросам оплаты труда, выявлено 100 нарушений.

За январь и февраль этого года по требованию государственных инспекторов труда 655 работникам выплатили долги по зарплате в размере 12 млн 937 тыс. рублей.