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В Хакасии мужчина пойдет под суд за гибель сына при пожаре
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В Хакасии мужчина пойдет под суд за гибель сына при пожаре 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отец пойдет под суд в Хакасии за гибель при пожаре своего сына, который опрокинул газовую плиту, споткнувшись о шланг самогона, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
По данным СК, в Черногорске 2 декабря прошлого года нетрезвый 63-летний мужчина поставил на газовую плиту бак для изготовления спиртного, к которому подсоединил шланги от системы водопровода. Когда он вышел из кухни, туда забежал его маленький сын, который споткнувшись о шланги, опрокинул газовую плиту.
Как сообщается в ведомстве, произошло стремительное возгорание, ребенок спрятался от огня в ванной комнате, однако отец не смог пройти к нему из-за распространения огня по всей кухне. Получив ожоги, мужчина выбежал на улицу и позвонил на пульт пожарной охраны, отмечает следствие.
Мальчик умер в машине «скорой» от острого отравления углекислым газом при пожаре, подчеркнули в СК. В отношении отца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
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