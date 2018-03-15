Ещё
МВД проводит проверку инцидента с задымлением в одном из магазинов Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

МВД проводит проверку инцидента с задымлением в одном из магазинов Челябинской области 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главное управление МВД по Челябинской области проводит проверку инцидента с задымлением в одном из магазинов в городе Коркино, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в магазине взорвался предмет, похожий на гранату.
"В Коркино сегодня ночью из пожарной части поступил звонок в дежурную часть полиции о том, что в одном из магазинов произошло задымление. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас начата проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего", — сказали в пресс-службе.
В МВД добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе не уточнили, что могло стать причиной задымления.
ТАСС: последние новости
Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве Школьник в ЯНАО отнес в полицию 300 тыс. рублей, выданных банкоматом по ошибке Суд 12 апреля проверит законность приговора экс-министру Улюкаеву
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию380
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури38
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе254
Группа «Пикник» разбилась в ДТП58
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение