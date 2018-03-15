В Югре полицейские задержали мужчину пытавшегося сжечь автомобиль участкового

Накануне днем, участковый уполномоченный полиции МОМВД России «Нижневартовский» приехал в поселок Аган, с целью опроса социального педагога одной из образовательных школ. Припарковав служебный автомобиль возле учебного заведения, он вошел в здание.

Через пятнадцать минут к педагогу подбежали взволнованные ученики и сообщили, что неизвестные пытаются поджечь автомобиль правоохранителя. Выбежав на улицу, капитан полиции увидел канистру с горючим веществом рядом с транспортным средством, которую уже тушили очевидцы. Проезжавший мимо сельчанин, увидев происходящее, остановился и предпринял все необходимые меры для локализации пожара.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, как неизвестный мужчина на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю, поставив канистру с горючим, поджог ее, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали лицо, причастное к совершению поджога. По предварительным данным, 37-летний ранее судимый за хулиганство житель поселка, увидев служебный автомобиль участкового, решил поджечь его.

Таким образом злоумышленник решил отомстить правоохранителю за возбуждение в отношении него уголовного дела по факту нанесения побоев бывшей супруге. Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появления последнего в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент совершения преступления югорчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.