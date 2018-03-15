Нижегородские полицейские прикрыли пять наркопритонов 

Пять наркопритонов в разных районах города выявили нижегородские полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В правоохранительные органы поступила информация от граждан о том, что в квартирах жилых домов действуют наркопритоны. Полицейские провели проверку и установили, что их регулярно посещают неизвестные люди в состоянии опьянения. В ходе обыска жилых помещений были обнаружены шприцы и другие приспособления для употребления запрещенных веществ.
Владельцам квартир, предоставляющих помещения для употребления наркотиков, грозит уголовная ответственность.
Напомним, крупную партию наркотиков обнаружили в квартире жителя Дзержинска.