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Нижегородские полицейские прикрыли пять наркопритонов
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Нижегородские полицейские прикрыли пять наркопритонов 

В городе N 15 марта 2018
Фото: В городе N
Пять наркопритонов в разных районах города выявили нижегородские полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В правоохранительные органы поступила информация от граждан о том, что в квартирах жилых домов действуют наркопритоны. Полицейские провели проверку и установили, что их регулярно посещают неизвестные люди в состоянии опьянения. В ходе обыска жилых помещений были обнаружены шприцы и другие приспособления для употребления запрещенных веществ.
Владельцам квартир, предоставляющих помещения для употребления наркотиков, грозит уголовная ответственность.
Напомним, крупную партию наркотиков обнаружили в квартире жителя Дзержинска.
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