Безработный москвич устроил из своей квартиры наркопритон в обмен на еду

Полиция вычислила человека, который устроил в своей квартире притон для наркоманов. «Лавочку» тут же прикрыли. О ликвидации наркопритона сообщили в пресс‐службе Главного управления МВД РФ по Москве

Хозяином квартиры оказался безработный

38-летний

житель Москвы, заявили сотрудники правоохранительных органов. Квартира на улице Снайперская в столице часто принимала у себя наркоманов. Москвич предоставлял им площадь для потребления запрещенных препаратов, а в обмен на это получал продукты питания.

В результате осмотра квартиры было обнаружено и изъято 15 шприцев с иглами

пресс-служба

столичного главка МВД.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Хозяина квартиры наказали подпиской о невыезде. По статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Еще один притон ранее ликвидировали полицейские в подмосковных Химках . Хозяйкой помещения оказалась

33-летняя

ранее судимая химчанка. Как выяснилось, она регулярно предоставляла квартиру для желающих принять дозу.