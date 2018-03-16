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Безработный москвич устроил из своей квартиры наркопритон в обмен на еду
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Безработный москвич устроил из своей квартиры наркопритон в обмен на еду 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Полиция вычислила человека, который устроил в своей квартире притон для наркоманов. «Лавочку» тут же прикрыли. О ликвидации наркопритона сообщили в пресс‐службе Главного управления МВД РФ по Москве.
Хозяином квартиры оказался безработный
38-летний
житель Москвы, заявили сотрудники правоохранительных органов. Квартира на улице Снайперская в столице часто принимала у себя наркоманов. Москвич предоставлял им площадь для потребления запрещенных препаратов, а в обмен на это получал продукты питания.
В результате осмотра квартиры было обнаружено и изъято 15 шприцев с иглами
пресс-служба
столичного главка МВД.
Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Хозяина квартиры наказали подпиской о невыезде. По статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Еще один притон ранее ликвидировали полицейские в подмосковных Химках. Хозяйкой помещения оказалась
33-летняя
ранее судимая химчанка. Как выяснилось, она регулярно предоставляла квартиру для желающих принять дозу.
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