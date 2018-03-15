Ещё
В Воронежской области наказали молдаванина, пытавшегося откупить торговца людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области наказали молдаванина, пытавшегося откупить торговца людьми 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Мужчина отделался мягким приговором. Павловский райсуд рассмотрел дело 40-летнего гражданина Молдавии Валерия Палади, пытавшегося откупить своего товарища — торговца людьми. Молдаванина приговорили к 200 тыс. рублей штрафа, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 14 марта. По данным ведомства, полицейские задержали 28-летнего гражданина Молдавии 15 ноября. В тот же день на приём к начальнику отдела полиции пришёл 40-летний товарищ подозреваемого, Валерий Палади. Не желая, чтобы его знакомого экстрадировали в Молдавию, он предложил силовику взятку в 100 тыс. рублей за освобождение из-под стражи своего товарища. Начальник полиции не взял деньги и сообщил о незаконных действиях оперативному дежурному. В результате 40-летний житель Белгородской области и сам попал под уголовное дело за покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Дело вызвало общественный резонанс. Кроме того, суд обратил предмет взятки — 100 тыс. рублей — также в доход государства. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежец облил бензином и поджёг Mercedes отцу за отказ встретиться Обвиняемой в афере с землями дочери экс-главы района под Воронежем продлили арест Полиция разыскивает воронежца, напавшего с ножом на мужчину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям146
В ООН сорвали выступление России117
Атомные подлодки РФ дошли до США98
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1264
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение