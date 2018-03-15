В Воронежской области наказали молдаванина, пытавшегося откупить торговца людьми 

Мужчина отделался мягким приговором. Павловский райсуд рассмотрел дело 40-летнего гражданина Молдавии Валерия Палади, пытавшегося откупить своего товарища — торговца людьми. Молдаванина приговорили к 200 тыс. рублей штрафа, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 14 марта. По данным ведомства, полицейские задержали 28-летнего гражданина Молдавии 15 ноября. В тот же день на приём к начальнику отдела полиции пришёл 40-летний товарищ подозреваемого, Валерий Палади. Не желая, чтобы его знакомого экстрадировали в Молдавию, он предложил силовику взятку в 100 тыс. рублей за освобождение из-под стражи своего товарища. Начальник полиции не взял деньги и сообщил о незаконных действиях оперативному дежурному. В результате 40-летний житель Белгородской области и сам попал под уголовное дело за покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Дело вызвало общественный резонанс. Кроме того, суд обратил предмет взятки — 100 тыс. рублей — также в доход государства. Екатерина Трещикова