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Двое мужчин погибли в пожарах за сутки в Курганской области
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Двое мужчин погибли в пожарах за сутки в Курганской области 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Пожары в Курганской области за одни сутки унесли жизни двоих мужчин, сообщают в региональном СУ СКР.
В результате возгораний в жилых домах погибли 35-летний житель Кургана и 52-летний житель одного из сёл Шадринского района. Назначены различные экспертизы, которые должны установить точные причины пожаров и гибели людей.
«Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, к настоящему времени не установлено», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Отметим, что ранее на Южном Урале после пожара в частном доме обнаружили тела четверых мужчин, это происшествие также стало поводом для доследственной проверки.
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