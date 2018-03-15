Двое мужчин погибли в пожарах за сутки в Курганской области

Пожары в Курганской области за одни сутки унесли жизни двоих мужчин, сообщают в региональном СУ СКР.

В результате возгораний в жилых домах погибли 35-летний житель Кургана и 52-летний житель одного из сёл Шадринского района. Назначены различные экспертизы, которые должны установить точные причины пожаров и гибели людей.

«Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, к настоящему времени не установлено», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Отметим, что ранее на Южном Урале после пожара в частном доме обнаружили тела четверых мужчин, это происшествие также стало поводом для доследственной проверки.