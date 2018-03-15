Полиция выясняет обстоятельства взрыва в магазине в Коркино 

Сотрудники полиции на Южном Урале выясняют обстоятельства взрыва в помещении магазина в Коркино, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
О задымлении в ночь на 15 марта в дежурную часть сообщили сотрудники пожарной части.
«Пострадавших нет. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в полиции.
Как сообщает издание «Вести Коркино, в магазине сработало взрывное устройство, предположительно ручная граната. Подробности предстоит выяснить специалистам.