Ещё
В пензенском селе 18-летние парни украли из иномарки регистратор и парфюм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пензенском селе 18-летние парни украли из иномарки регистратор и парфюм 

PNZdrive 16 марта 2018
Фото: PNZdrive
В Наровчатском районе Пензенской области полицейские нашли злоумышленников, совершивших кражу из автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районное отделение полиции за помощью обратился 31-летний автомобилист. Он сообщил, что в селе Большое Кирдяшево неизвестные из незапертой иномарки «Хёндай Акцент», припаркованного возле дома, украли видеорегистратор и туалетную воду.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже двоих жителей Нижнего Ломова — 18-летних парней. Они во всем признались и вернули часть похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба управления МВД.
PNZdrive: последние новости
В Пензе пенсионер поверил нарушившему ПДД зятю и лишился 10 тысяч рублей В Пензенской области пассажирка рейсового автобуса лишилась рюкзака с личными вещами В Пензенской области за взятку инспектору оштрафовали и выдворили из страны гасторбайтера
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве172
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение