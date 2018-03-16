В пензенском селе 18-летние парни украли из иномарки регистратор и парфюм

В Наровчатском районе Пензенской области полицейские нашли злоумышленников, совершивших кражу из автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в районное отделение полиции за помощью обратился 31-летний автомобилист. Он сообщил, что в селе Большое Кирдяшево неизвестные из незапертой иномарки «Хёндай Акцент», припаркованного возле дома, украли видеорегистратор и туалетную воду.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже двоих жителей Нижнего Ломова — 18-летних парней. Они во всем признались и вернули часть похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба управления МВД.