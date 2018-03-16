К 4 годам колонии приговорили жительницу Красноярского края за пьяную езду

Любительницу пьяной езды из Красноярского края приговорили к 4 годам лишения свободы, сообщили в региональном ГИБДД

Женщину оставили дорожные полицейские и попросили пройти проверку на трезвость. В итоге прибор показал результат 0,44мг/л. При проверке документов выяснилось, что нарушительница уже не раз садилась пьяной за руль. Женщина была отстранена от управления автомобилем, ТС помещено на специализированную охраняемую стоянку.

При вынесении приговора суд учел все обстоятельства и постановил лишить женщину свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии поселении.