На Алтае расследуют мошенничество с выплатами пострадавшим от паводка

Мошенничество при получении выплат пострадавшим от паводка расследуют в Алтайском крае

Перед судом предстанет сотрудница отдела дознания МО МВД России «Петропавловский». По версии следствия, женщина изготовила подложные документы, дающие право на получение выплат, и таким образом похитила 220 тысяч рублей.

Удалось установить, что деньги из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий предназначались жителям с. Быстрый Исток и с. Усть-Ануй, где в мае 2014 года было затоплено жилье. А обвиняемая проживала совсем в другом селе, но благодаря поддельным документам получила выплату.