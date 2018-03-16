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На Алтае расследуют мошенничество с выплатами пострадавшим от паводка
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На Алтае расследуют мошенничество с выплатами пострадавшим от паводка 

АиФ — Алтай 14 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Мошенничество при получении выплат пострадавшим от паводка расследуют в Алтайском крае.
Перед судом предстанет сотрудница отдела дознания МО МВД России «Петропавловский». По версии следствия, женщина изготовила подложные документы, дающие право на получение выплат, и таким образом похитила 220 тысяч рублей.
Удалось установить, что деньги из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий предназначались жителям с. Быстрый Исток и с. Усть-Ануй, где в мае 2014 года было затоплено жилье. А обвиняемая проживала совсем в другом селе, но благодаря поддельным документам получила выплату.
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