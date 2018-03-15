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В 2017 г. полиция Китая раскрыла 78 тыс. преступлений, связанных с телекоммуникационным и онлайн мошенничеством
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В 2017 г. полиция Китая раскрыла 78 тыс. преступлений, связанных с телекоммуникационным и онлайн мошенничеством 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Пекин, 15 марта /Синьхуа/ — В 2017 г. китайская полиция раскрыла 78 тыс. преступлений, связанных с телекоммуникационным и онлайн мошенничеством, что на 55,2 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности.
В минувшем году правоохранительные органы КНР возбудили по всей стране в общей сложности 537 тыс. подобных дел, что на 6,1 процента меньше, чем в 2016 г.
По данным ведомства, 300 млн юаней /около 47,3 млн долларов США/, фигурировавших по данным делам, были найдены и возвращены пострадавшим в 2017 г.
Полиция Китая заняла жесткую позицию в отношении телекоммуникационного и онлайн мошенничества как внутри страны, так и за границей, эффективно пресекая преступления и защищая интересы народа, добавило министерство. -0-
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