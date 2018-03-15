В 2017 г. полиция Китая раскрыла 78 тыс. преступлений, связанных с телекоммуникационным и онлайн мошенничеством

Пекин, 15 марта / Синьхуа / — В 2017 г. китайская полиция раскрыла 78 тыс. преступлений, связанных с телекоммуникационным и онлайн мошенничеством, что на 55,2 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности.

В минувшем году правоохранительные органы КНР возбудили по всей стране в общей сложности 537 тыс. подобных дел, что на 6,1 процента меньше, чем в 2016 г.

По данным ведомства, 300 млн юаней /около 47,3 млн долларов США/, фигурировавших по данным делам, были найдены и возвращены пострадавшим в 2017 г.

Полиция Китая заняла жесткую позицию в отношении телекоммуникационного и онлайн мошенничества как внутри страны, так и за границей, эффективно пресекая преступления и защищая интересы народа, добавило министерство. -0-