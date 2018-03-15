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Два пермяка похитили у мобильного оператора 5,5 миллиона рублей
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Два пермяка похитили у мобильного оператора 5,5 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Один из них работал специалистом по продажам клиентам малого и среднего бизнеса в компании. Он и его приятель с помощью служебного компьютера выводили деньги со счетов мобильного оператора.
Деньги злоумышленники перечисляли на специально созданные электронные кошельки. После обналичивали их через банковские терминалы в Перми.
Суд приговорил каждого к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Родственники одного из осужденных возвратили потерпевшей стороне деньги в размере 1 миллиона рублей.
Фото: Pixabay.com
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