В Хабаровске кооператив по два раза продавал квартиры в строящемся доме

В полицию обратился житель Хабаровского района с заявлением о том, что кооператив не выполнил договорные обязательства при строительстве жилого многоквартирного дома. Ущерб потерпевший оценил в 1,5 миллиона рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что жилое помещение на момент оформления договора с потерпевшим ранее уже было продано другому собственнику", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция просит потерпевших обманутых дольщиков обращаться в отдел МВД России по Хабаровскому району.