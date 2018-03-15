Стрелка, ранившего двух человек в США, полицейские обнаружили мертвым

Информации о состоянии пострадавших при нападении нет.

Инцидент со стрельбой произошел в одном из медицинских учреждений штата Олабама. По неустановленным причинам, мужчина ранил двух человек.

По данным «Breaking911», в скором времени стражи порядка нашли человека, открывшего огонь, мертвым. На его теле найдено огнестрельное ранение. Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются. Мотивы стрелка неизвестны.

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