В Иркутской области полицейские ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков

обезвредили криминальный тандем, причастный к распространению так называемой синтетики.

В отдел полиции доставили двоих жительниц

Усть-Илимска 30 и 39-летнего возраста, причастных к незаконному обороту

наркотических веществ.

Как выяснили оперативники, злоумышленницы

реализовывали наркотики в течение нескольких месяцев. При этом они тщательно конспирировали свою криминальную деятельность, используя для распространения запрещенных средств систему тайников. Оплата за предоставляемый товар проходила посредствам электронных платежей.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики

задержали одну из наркоторговок в момент закладки наркотика в одном из подъездов города. На месте совершения преступления были обнаружены уже расфасованные пакеты с зельем. Позже оперативники установили

местонахождение второй поддельницы.

При осуществлении дальнейших обысков в квартирах задержанных следователями ОВД изъято в общей сложности почти

пять с половиной килограммов вещества, которое по результатам экспертизы

оказалось наркотиками синтетического происхождения.

Следственными

органами МО МВД России «Усть-Илимский» возбуждено уголовное дело. За совершение подобного особо тяжкого преступления предусматривается

наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области