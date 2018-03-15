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В Иркутской области полицейские ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков
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В Иркутской области полицейские ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков 

Хот 15 марта 2018
Фото: Хот
Сотрудники Управления по контролю за  оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с  коллегами Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский»
обезвредили криминальный тандем, причастный к распространению так  называемой синтетики.
В отдел полиции доставили двоих жительниц
Усть-Илимска 30 и 39-летнего возраста, причастных к незаконному обороту
наркотических веществ.
Как выяснили оперативники, злоумышленницы
реализовывали наркотики в течение нескольких месяцев. При этом они  тщательно конспирировали свою криминальную деятельность, используя для  распространения запрещенных средств систему тайников. Оплата за  предоставляемый товар проходила посредствам электронных платежей.
В  ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики
задержали одну из наркоторговок в момент закладки наркотика в одном из  подъездов города. На месте совершения преступления были обнаружены уже  расфасованные пакеты с зельем. Позже оперативники установили
местонахождение второй поддельницы.
При осуществлении дальнейших обысков в  квартирах задержанных следователями ОВД изъято в общей сложности почти
пять с половиной килограммов вещества, которое по результатам экспертизы
оказалось наркотиками синтетического происхождения.
Следственными
органами МО МВД России «Усть-Илимский» возбуждено уголовное дело. За  совершение подобного особо тяжкого преступления предусматривается
наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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