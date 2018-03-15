Полицейские застрелили рязанца, открывшего по ним огонь из ружья

Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ликвидации 55-летнего мужчины, который открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 14 марта в полицию обратились жители деревни Залесное-Чулково Кораблинского района, которые сообщили, что пьяный местный житель ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем в руках и стреляет.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что хозяин, 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, но злоумышленник произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов. Офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и застрелили мужчину. При осмотре дома были обнаружены охотничье ружье и 10 патронов к нему.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. По предварительным данным, применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.