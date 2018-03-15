Под Рязанью офицеры СОБР ликвидировали открывшего по ним огонь мужчину

Мужчина, весь день стрелявший по чертям, а затем открывший огонь по полицейским и бойцам Росгвардия, ликвидирован в среду, 14 марта, вечером под Рязанью . Как сообщила «Ленте.ру» Анжелика Евдокимова, официальный представитель регионального следственного управления СКР , сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка доследственная проверка как по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов , так и в связи с применением офицерами Росгвардии оружия

На этот час известно, что во второй половине дня в полицию поступило сообщение от жителей деревни Залесное-Чулково, что один из местных жителей в состоянии алкогольного опьянения с охотничьими ружьем ходит по двору своего дома и периодически стреляет. «Когда на место происшествия прибыла полиция, 55-летний хозяин заперся в доме, и сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников правоохранительных органов. В ответ офицеры Росгвардия открыли огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре места происшествия были обнаружены охотничье ружье, зарегистрированное на мужчину, и патроны к нему, » — сообщила Евдокимова.

Она уточнила, что предварительно применение оружие сотрудниками СОБР признано законным и правомерным.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, уже установлено, что мужчина несколько дней пил, а соседи говорят, что он сегодня днем не просто стрелял воздух, а вел прицельный огонь по только ему видимым целям, называя их чертями. «Ранее он был судим за кражу, а так же привлекался к уголовной отвественности за хулиганство, — рассказал наш источник. — Не смотря на это, ружье было официально зарегистрировано на него. Во дворе обнаружено множество следов от попаданий дроби и рикошетов, в том числе — в том месте, где в момент инцидента находились офицеры Росгвардия».

По предварительным данным, причиной произошедшего стал алкогольный делирий, который чаще называют белой горячкой. Он сопровождается слуховыми и зрительными галлюцинациями. Именно по этим видениям и стрелял мужчина.