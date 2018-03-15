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Под Рязанью офицеры СОБР ликвидировали открывшего по ним огонь мужчину
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Под Рязанью офицеры СОБР ликвидировали открывшего по ним огонь мужчину 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Мужчина, весь день стрелявший по чертям, а затем открывший огонь по полицейским и бойцам Росгвардия, ликвидирован в среду, 14 марта, вечером под Рязанью. Как сообщила «Ленте.ру» Анжелика Евдокимова, официальный представитель регионального следственного управления СКР, сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка доследственная проверка как по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, так и в связи с применением офицерами Росгвардии оружия
На этот час известно, что во второй половине дня в полицию поступило сообщение от жителей деревни Залесное-Чулково, что один из местных жителей в состоянии алкогольного опьянения с охотничьими ружьем ходит по двору своего дома и периодически стреляет. «Когда на место происшествия прибыла полиция, 55-летний хозяин заперся в доме, и сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников правоохранительных органов. В ответ офицеры Росгвардия открыли огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре места происшествия были обнаружены охотничье ружье, зарегистрированное на мужчину, и патроны к нему, » — сообщила Евдокимова.
Она уточнила, что предварительно применение оружие сотрудниками СОБР признано законным и правомерным.
Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, уже установлено, что мужчина несколько дней пил, а соседи говорят, что он сегодня днем не просто стрелял воздух, а вел прицельный огонь по только ему видимым целям, называя их чертями. «Ранее он был судим за кражу, а так же привлекался к уголовной отвественности за хулиганство, — рассказал наш источник. — Не смотря на это, ружье было официально зарегистрировано на него. Во дворе обнаружено множество следов от попаданий дроби и рикошетов, в том числе — в том месте, где в момент инцидента находились офицеры Росгвардия».
По предварительным данным, причиной произошедшего стал алкогольный делирий, который чаще называют белой горячкой. Он сопровождается слуховыми и зрительными галлюцинациями. Именно по этим видениям и стрелял мужчина.
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