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Под Рязанью мужчина устроил стрельбу с полицейскими
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Под Рязанью ликивидировали мужчину, устроившего стрельбу по полицейским 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции совместно с СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области ликвидировали 55-летнего мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья по правоохранителям, сообщает региональный УМВД.
"В полицию вечером обратились жители деревни Залесное-Чулково Рязанской области, сообщившие, что один из местных жителей в нетрезвом виде ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Прибывшая на место оперативная группа установила, что 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме. При попытке участкового поговорить с ним он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских", — сообщили в ведомстве.
По информации УМВД, прибывшие на место офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При досмотре его дома было обнаружено охотничье ружье и 10 патронов к нему.
"На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета по Рязанской области. Применение табельного оружия предварительно признано правомерным", — уточняется в сообщении УМВД.
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