Под Рязанью мужчина устроил стрельбу с полицейскими

Под Рязанью ликивидировали мужчину, устроившего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции совместно с СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области ликвидировали 55-летнего мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья по правоохранителям, сообщает региональный УМВД.

"В полицию вечером обратились жители деревни Залесное-Чулково Рязанской области, сообщившие, что один из местных жителей в нетрезвом виде ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Прибывшая на место оперативная группа установила, что 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме. При попытке участкового поговорить с ним он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских", — сообщили в ведомстве.

По информации УМВД, прибывшие на место офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При досмотре его дома было обнаружено охотничье ружье и 10 патронов к нему.