Задержанные террористы отправлены под арест

Москве и Ирак. Подмосковье офицеры ФСБ МВД задержали членов преступной группировки, носящей этнический характер, которые переправляли сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в России . — «ВМ») на Ближний Восток — в Сирию

Задержанные планировали принять участие в боевых действиях, которые проходят на территории этих государств.

По сообщениям правоохранителей, всего были задержаны 60 человек. Во время проведенных у них обысков, которые прошли по 17 адресам в Москве и Московской области, были обнаружены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. Силовики изъяли большое количество штампов о пересечении государственной границы, печатей, бланков миграционных карт России, а также оригиналы и копии паспортов граждан иностранных государств.

На официальном сайте Министерства внутренних дел РФ опубликовано видео с места проведения спецоперации.

На его кадрах видно, что в числе задержанных есть женщины. На сегодняшний день уже подтверждена связь фигурантов дела с эмиссарами террористических организаций. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Суд уже санкционировал арест трех уроженцев Средней Азии. Они проходят подозреваемыми по трем статьям Уголовного кодекса России: «Склонение к террористической деятельности», «Участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана террористической» и «Склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Сегодня «трафик» потенциальных боевиков в Сирию достаточно затруднен благодаря усилиям многих государств, но в основном России. Наши спецслужбы проводят мероприятия по полному перекрытию канала притока добровольцев в ряды террористов.