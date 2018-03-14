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Задержанные террористы отправлены под арест
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Задержанные террористы отправлены под арест 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
В Москве и Подмосковье офицеры ФСБ и МВД задержали членов преступной группировки, носящей этнический характер, которые переправляли сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в России. — «ВМ») на Ближний Восток — в Сирию и Ирак.
Задержанные планировали принять участие в боевых действиях, которые проходят на территории этих государств.
По сообщениям правоохранителей, всего были задержаны 60 человек. Во время проведенных у них обысков, которые прошли по 17 адресам в Москве и Московской области, были обнаружены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. Силовики изъяли большое количество штампов о пересечении государственной границы, печатей, бланков миграционных карт России, а также оригиналы и копии паспортов граждан иностранных государств.
На официальном сайте Министерства внутренних дел РФ опубликовано видео с места проведения спецоперации.
На его кадрах видно, что в числе задержанных есть женщины. На сегодняшний день уже подтверждена связь фигурантов дела с эмиссарами террористических организаций. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Суд уже санкционировал арест трех уроженцев Средней Азии. Они проходят подозреваемыми по трем статьям Уголовного кодекса России: «Склонение к террористической деятельности», «Участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана террористической» и «Склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Мардасов, эксперт по Ближнему Востоку:
— Сегодня «трафик» потенциальных боевиков в Сирию достаточно затруднен благодаря усилиям многих государств, но в основном России. Наши спецслужбы проводят мероприятия по полному перекрытию канала притока добровольцев в ряды террористов.
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