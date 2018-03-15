Объявивший голодовку в колонии экс-мэр Рыбинска находится под наблюдением врачей

"В настоящее время осужденный находится под медицинским наблюдением. Состояние его здоровья удовлетворительное. С ним беседуют медицинские работники и психологи", — говорится в сообщении.

Ранее адвокат осужденного Рубен Маркарьян сообщил, что Ласточкин объявил голодовку в колонии в связи с водворением в штрафной изолятор и обыском.

По данным тверского УФСИН, Ласточкин нарушил порядок отбывания наказания, в связи с чем к нему были применены дисциплинарные взыскания.

"Осужденный нарушил установленный порядок отбывания наказания, с которым он лично был ознакомлен под роспись по прибытии в ИК-6. Все нарушения зафиксированы с помощью видеорегистратора. По каждому факту нарушений с осужденным проводились беседы воспитательного характера, в которых ему дополнительно разъяснялись требования правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", — пояснила пресс— служба УФСИН