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Объявивший голодовку в колонии экс-мэр Рыбинска находится под наблюдением врачей
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Объявивший голодовку в колонии экс-мэр Рыбинска находится под наблюдением врачей 

ТАСС 22 часа назад
Фото: 76.ru
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Врачи наблюдают за состоянием здоровья бывшего мэра Рыбинска (Ярославская область) Юрия Ласточкина, объявившего голодовку в колонии № 6 в Бежецке (Тверская область), где он отбывает наказание за взятку и растрату в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по Тверской области.
"В настоящее время осужденный находится под медицинским наблюдением. Состояние его здоровья удовлетворительное. С ним беседуют медицинские работники и психологи", — говорится в сообщении.
Ранее адвокат осужденного Рубен Маркарьян сообщил, что Ласточкин объявил голодовку в колонии в связи с водворением в штрафной изолятор и обыском.
По данным тверского УФСИН, Ласточкин нарушил порядок отбывания наказания, в связи с чем к нему были применены дисциплинарные взыскания.
"Осужденный нарушил установленный порядок отбывания наказания, с которым он лично был ознакомлен под роспись по прибытии в ИК-6. Все нарушения зафиксированы с помощью видеорегистратора. По каждому факту нарушений с осужденным проводились беседы воспитательного характера, в которых ему дополнительно разъяснялись требования правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", — пояснила пресс— служба УФСИН.
Рыбинский городской суд 22 сентября 2015 года приговорил Ласточкина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Приговор был подтвержден в Ярославском областном суде и Верховном суде России.
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