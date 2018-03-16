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В Краснодарском крае пропавшего подростка нашли в гостях у друга
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В Краснодарском крае пропавшего подростка нашли в гостях у друга 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодарском крае разыскивался пятнадцатилетний подросток. Юноша пропал 8 марта. Он ушел из дома около двух часов дня и не вернулся.
В ходе розыскных мероприятий юноша был найден дома у своего товарища. С настоящее время несовершеннолетним работают сотрудники ОПДН и сотрудники следственного комитета. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мы ранее писали, что в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя девочка. Сотрудники СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что отчим признался в ее убийстве.
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