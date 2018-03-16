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Пьяный мужчина угрожал ножом полицейским на вокзале в Нижнем Новгороде
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Пьяный мужчина угрожал ножом полицейским на вокзале в Нижнем Новгороде 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Выпивший житель Нижнего Новгорода пригрозил ножом выпроваживавшим его из здания Московского вокзала полицейским, но был быстро обезоружен и скручен, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО. Короткое противостояние попало в объектив камеры наблюдения.
Инцидент произошел в минувший четверг, 15 марта, а нарушителем оказался 30-летний безработный. Пройдя через рамку металлоискателя на входе в железнодорожный вокзал, он тут же устремился в сторону, не обращая внимания на требования стражей порядка. Когда они нагнали подозреваемого, мужчина отступил к ограждению, вытащил нож и принялся угрожать людям в форме. Один полицейский отвлек внимание злоумышленника, тем временем второй дубинкой выбил нож из руки и скрутил хулигана.
Задержанного отправили на медицинское освидетельствование. Ему может грозить тюремный срок, если по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.
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