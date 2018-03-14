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ФСБ за последние дни задержала свыше 60 подозреваемых в международном терроризме
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ФСБ за последние дни задержала свыше 60 подозреваемых в международном терроризме 

Русская Семерка 14 марта 2018
Фото: Русская Семерка
За последние два дня ФСБ России обнародовала информацию о задержании в разных регионах страны 64 подозреваемых в сотрудничестве с «Исламским государством»*.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, вчера была распространена информация о задержании в столице и Подмосковье нескольких десятков человек, предположительно входивших в ОПГ, сформированную по этническому признаку и занимающуюся поставками приверженцев идеологии ИГ сирийским и иракским террористам.
Сегодня московским Мещанским судом удовлетворено ходатайство следствия об аресте трех из 60 задержанных. Они подозреваются в террористической деятельности. Один из арестованных, по предварительным данным, имел отношение к организации ОПГ, а двое других содействовали террористам.
Сегодня, по информации ТАСС, в Калужской области спецслужбами ликвидирована так называемая «спящая» ячейка ИГ. Четверо задержанных ФСБ граждан уроженцы Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщается, что их группировкой руководил «эмиссар», прошедший подготовку в лагерях ИГ и прибывший сюда для подготовки террористического подполья.
*ИГИЛ — организация, запрещенная на территории РФ
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