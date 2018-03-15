В Воронежской области полицейскими завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений

Сотрудниками ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области окончено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 51-летнего жителя г. Россошь , обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Следствием установлено, что 14 ноября 2017 года обвиняемый, достоверно зная о незаконности своих действий, попросил двух знакомых местных жителей оказать ему помощь в рубке лесных насаждений. При этом он сообщил товарищам ложные сведения о том, что якобы у него имеется разрешение на рубку деревьев.

Реализуя свой умысел, обвиняемый совместно со своими знакомыми с помощью бензопил произвел незаконную рубку 50 дубов, 13 ясеней и 15 груш, находившихся на территории Россошанского лесничества вблизи хутора Березняги Поповского сельского поселения. Материальный ущерб, причиненный противоправным деянием, составил 3 187 810 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Россошанский районный суд для рассмотрения по существу.