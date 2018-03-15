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В Воронежской области полицейскими завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений
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В Воронежской области полицейскими завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Фото: Новости Воронежа
Сотрудниками ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области окончено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 51-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
Следствием установлено, что 14 ноября 2017 года обвиняемый, достоверно зная о незаконности своих действий, попросил двух знакомых местных жителей оказать ему помощь в рубке лесных насаждений. При этом он сообщил товарищам ложные сведения о том, что якобы у него имеется разрешение на рубку деревьев.
Реализуя свой умысел, обвиняемый совместно со своими знакомыми с помощью бензопил произвел незаконную рубку 50 дубов, 13 ясеней и 15 груш, находившихся на территории Россошанского лесничества вблизи хутора Березняги Поповского сельского поселения. Материальный ущерб, причиненный противоправным деянием, составил 3 187 810 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и раскаялся в содеянном.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Россошанский районный суд для рассмотрения по существу.
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